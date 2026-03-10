Île-de-France : une station-service a proposé par erreur de l’essence pour 1 centime le litre

Alors que le prix de l’essence grimpe ces derniers jours, dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, les clients d’un Carrefour Market dans l’Essonne ont eu une belle surprise le 5 mars 2026. La station-service a affiché un prix d'un centime le litre d’essence. Après cette annonce, les automobilistes n'ont pas perdu de temps pour faire le plein et de remplir des jerricanes.

La scène a été filmée par un témoin et publiée par le compte X "Cpasdeslol". Dans celle-ci, on entend un automobiliste s’exclamer en voyant le prix dérisoire affiché au compteur. "Incroyable !"

🇫🇷⛽️ Incroyable bug dans une station-service du Carrefour Market Breuillet : le litre d’essence affiché à 1 centime. En quelques minutes, une foule d’automobilistes a afflué pour faire le plein et remplir des bidons afin de profiter de l’erreur. pic.twitter.com/THKpa06qhB — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) March 6, 2026

Il s’agirait en réalité d’une erreur d’affichage, indique Carrefour à Ouest-France. "Dans les supermarchés, les prix à la pompe sont encore saisis chaque jour par les équipes des magasins. Il s’agit d’une simple faute de frappe, au bénéfice du client, et qui a été corrigée dans la soirée".

Heureusement, aucun remboursement ne sera demandé aux clients fait savoir la société Carrefour.

