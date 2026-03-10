Saint-Denis : la construction de l'école transitoire de Champ Fleuri est lancée

À Saint-Denis, la construction du futur groupe scolaire transitoire de Champ Fleuri est lancée. Le but de cette école provisoire : garantir la continuité de l’apprentissage des enfants pendant les importants travaux de réhabilitation et de reconstruction des écoles Vauban et Bouvet. Une école transitoire qui accueillera jusqu’à 686 élèves dans des conditions adaptées : 28 salles de classe, des espaces extérieurs et des préaux et des aménagements pensés pour le confort thermique et acoustique. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis : (Photos Ville de Saint-Denis)