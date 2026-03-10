Amiante : la préfecture demande aux parents de "ne plus acheter de sable magique" 14 références de produits retirées de la vente à La Réunion

À La Réunion, 15 contrôles ont été menés par les enquêteurs de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) dans les commerces de l'île, dès la réception de l’alerte le 26 février 2026. Dans une publication Facebook, la préfecture de La Réunion indique que "seul un commerce avait reçu l’alerte de son fournisseur et six détenaient des produits concernés par le rappel". La préfecture informe que "14 références de produits ont été immédiatement retirées de la vente" et elle demande aux parents par précaution, "ne les achetez plus et cessez de les utiliser si vous en possédez déjà"

Parmi les produits concernés par ce rappel, des jouets vendus à la Réunion :

Du sable magique vendu en bac ou en boite

Des jouets créatifs comportant des motifs à reproduire avec du sable

Du sable coloré pour loisirs créatifs vendu en pot ou en sachet

En février 2026, la Répression des fraudes avait appelé à suspendre la vente de tous les "jouets à base de sable", en raison de la présence d'amiante dans ces types de jouets, dont plusieurs lots font déjà l'objet de rappels.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) "recommande aux professionnels et aux parents des mesures de précaution au regard des risques pour la santé", ajoute-t-elle sur son site internet.

"Les produits concernés sont par exemple des jouets contenant du sable coloré pour des activités créatives, du sable à modeler aussi appelé sable magique", précise la Répression des fraudes.

Aux parents dont les enfants possèdent des jouets "à base de sable", la DGCCRF recommande de "ne plus (les) utiliser".

www.imazpress.com / [email protected]