Amiante : la Répression des fraudes en France appelle à suspendre la vente de tous les "jouets à base de sable"

La Répression des fraudes a appelé jeudi à suspendre la vente de tous les "jouets à base de sable", en raison de la présence d'amiante dans ces types de jouets, dont plusieurs lots font déjà l'objet de rappels.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) "recommande aux professionnels et aux parents des mesures de précaution au regard des risques pour la santé", ajoute-t-elle sur son site internet.

"Les produits concernés sont par exemple des jouets contenant du sable coloré pour des activités créatives, du sable à modeler aussi appelé +sable magique+", précise la Répression des fraudes.

Aux parents dont les enfants possèdent des jouets "à base de sable", la DGCCRF recommande de "ne plus (les) utiliser".

Des jouets en vente en France dans les enseignes Action et Hema ont été rappelés cette semaine en raison de "traces d'amiante", a indiqué le site gouvernemental Rappel Conso. L'amiante est "une substance dangereuse qui peut provoquer de graves problèmes de santé lorsque des fibres sont inhalées", souligne le site.

Jeudi, de nouveaux jouets ont fait l'objet de rappels: des "figurines extensibles" vendues dans les magasins GiFi.

Les autres jouets rappelés par Rappel Conso sont des figurines "Stretcherz" et "Stretch Squad", commercialisées par Action, des "Cartes et magnets création en sable", des "sableurs" et des "jeux de sable et de bricolage" vendus par l'enseigne Hema.

"L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en lien avec les experts toxicologues des Centres antipoison, indique qu'au regard des éléments disponibles, il n'y a pas de risque aigu pour la santé des enfants dû à la présence d'amiante dans le sable des jouets rappelés", précise toutefois la DGCCRF sur son site internet jeudi.

"Par ailleurs, la texture humide du sable contenu dans ces jouets limite le risque de dispersion de fibres d'amiante dans l'air et les possibilités d'inhalation. Or, le risque sanitaire lié à l'amiante est principalement respiratoire", ajoute également la Répression des fraudes.

- Un précédent en Australie -

L'amiante est une fibre minérale naturelle, autrefois très utilisée dans les travaux de construction pour sa résistance à la chaleur. Selon l'OMS, toutes les formes d'amiante sont cancérogènes pour l'être humain et sont responsables de plus de 200.000 décès chaque année dans le monde.

En cas de dispersion du produit sur le sol ou des meubles, il faut "éviter l'utilisation d'aspirateur ou de balai" pour nettoyer le sable, afin "d'éviter le risque de dispersion dans l'air", explique la DGCCRF, qui recommande plutôt d'utiliser un chiffon humide pour ramasser le sable.

A l'automne 2025, des dizaines d'écoles australiennes et néo-zélandaises ont fermé temporairement après la découverte d'amiante dans des boîtes de sable coloré en Australie.

Le régulateur australien de la sécurité des produits estimait lui aussi à l'automne dernier que les risques présentés par ce sable coloré sont faibles, car les tests n'ont jusqu'à présent pas détecté de fibres respirables.

Son homologue néo-zélandais affirmait au même moment que le produit incriminé était "présumé importé de Chine".

La DGCCRF "s'est assurée dès réception du signalement en novembre 2025 que les références identifiées en Australie n'étaient pas proposées aux consommateurs français", indique l'organisme jeudi, mais ce sont bien les "vérifications" déclenchées sur d'autres jouets à la suite de cette alerte qui ont "pour certaines révélé la présence d'amiante".

"La présence d'amiante dans ces jouets est vraisemblablement liée à la présence naturelle d'amiante dans certaines roches ou gisements de sables dont sont extraits les sables de ces jouets", explique la DGCCRF.

