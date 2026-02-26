À la une de ce vendredi : deux semaines d'éruption, procès d'un féminicide, Cyrille Melchior en campagne, La Réunion aux Césars, musées et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 27 février 2026 : - Piton de la Fournaise : l'éruption fête ses deux semaines - Cour d'assises : poursuivi pour le meurtre d'une jeune femme, l'accusé nie mais peine à s'expliquer - Municipales à Saint-Paul : Cyrille Melchior veut développer l'action sociale et créer des emplois - "Amélie et la Métaphysique des tubes" : le film d’animation produit en partie à La Réunion, nommé aux Césars - Musées Régionaux : des activités pour les enfants pendant les vacances de mars - La pa Météo France i di, sé zot i di - Vendredi ensoleillé mais les hauts se font arroser (Photo www.imazpress.com)

Ce vendredi 27 février 2026, le Piton de la Fournaise fête sa deuxième semaine d'éruption. Après une pause de près de deux ans et demi et une brève éruption entre le 18 et 20 janvier dernier, le volcan est désormais bien réveillé. L'intensité de l'éruption en cours a cependant bien diminué, un seul site éruptif étant toujours actif sur le flanc sud-sud-est.

Ce jeudi 26 février 2026, avait lieu la deuxième journée du procès de Roland Gonthier devant la Cour d'assises. L'agriculteur, de bientôt 60 ans, est accusé d'avoir tué, dans la nuit du 11 au 12 février 2021, une jeune femme avec qui il venait d'avoir une petite fille, sans qu'il soit en couple. Le mis en cause continue de nier le meurtre de la victime mais peine à s'expliquer. Ce vendredi 27 février, les avocats des parties civiles s'exprimeront avant les réquisitions de l'avocate générale. Le verdict est attendu en milieu de journée.

Candidat au poste de maire pour les municipales de Saint-Paul, Cyrille Melchior, président du conseil départemental, veut mettre "l'action sociale au cours des préoccupations", "créer des emplois pour les jeunes" et "mener une grande politique de proximité"

Ce jeudi 26 février 2026, a eu lieu la 51ème cérémonie des Césars à Paris. Parmi la sélection officielle, le film d'animation "Amélie et la Métaphysique des tubes", produit par le studio 2 Minutes et son antenne réunionnaise et réalisé par Maylis Vallade et Liane-Cho Han. Une vraie fierté pour le directeur du studio de Saint-Pierre, Éric Letourneur

Ce vendredi 27 février 2026, les écoliers seront en vacances pour deux semaines. Synonyme de repos pour les enfants, c'est parfois la panique pour les parents qui n'ont pas trouvé d'activités ou de mode de garde pour la période. Pas d'inquiétude, il est encore possible de trouver des solutions. Pendant les vacances scolaires, les musées régionaux ouvrent leurs portes aux petits Réunionnais pour des ateliers à petits prix, avec parfois la visite du musée en plus des ateliers.

Ce vendredi 27 février 2026, Matante Rosina nous annonce un beau ciel bien dégagé pour bien démarrer la journée. Mais attention ça ne dure pas, l'après-midi les nuages s'invitent. Les pluies font leur apparition sur les hauteurs, et surtout dans les hauts du sud-est. Côté chaleur, rien de nouveau par rapport aux derniers jours. La mer sera peu agitée avec une petite houle d'alizé sur le littoral est.