À retenir ce soir : plus de gouvernement à Madagascar, la lave à 1,7 km de la route, saison cylonique, conseil de défense et amiante dans des jouets

Moins d’un an après son arrivée au pouvoir dans le sillage d’un mouvement de contestation populaire, le président malgache Michael Randrianirina a décidé de mettre fin aux fonctions de son Premier ministre et de l’ensemble du gouvernement.

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit ce mardi 10 mars 2026. Le front du bras sud de la coulée, visible actuellement depuis le Grand Brulé (Figures 1, 2 et 3), était situé le 9 mars à 16h45 heure locale à une distance de 1,9 km de la route nationale 2, à 478 m d’altitude mars. Ce matin, vers 5h30, le front se situait à un peu plus de 1,7 km de la route nationale 2, et continuait sa lente progression indique l'Observatoire volcanologique. Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan, visible depuis le Piton de Bert.

Une circulation dépressionnaire pourrait se former au Sud-Ouest de l'archipel des Chagos d'ici la fin de semaine, selon Météo France. "La probabilité que cette circulation s'intensifie jusqu'au stade de tempête tropicale devient faible (10 à 30%) à partir de vendredi 13 mars puis modéré (30 à 60%) à partir de samedi 14 mars", notent les prévisionnistes.

Donald Trump a assuré lundi que la guerre contre l’Iran allait "se terminer bientôt", sans évoquer d’échéance précise, bien que Téhéran poursuive ses attaques de missiles et de drones à travers le Moyen-Orient. L'Iran a affirmé mardi qu'il était prêt à se battre "aussi longtemps que nécessaire" contre les États-Unis et Israël.

À La Réunion, 15 contrôles ont été menés par les enquêteurs de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) dans les commerces de l'île, dès la réception de l’alerte le 26 février 2026. Dans une publication Facebook, la préfecture de La Réunion indique que "seul un commerce avait reçu l’alerte de son fournisseur et six détenaient des produits concernés par le rappel". La préfecture informe que "14 références de produits ont été immédiatement retirées de la vente" et elle demande aux parents par précaution, "ne les achetez plus et cessez de les utiliser si vous en possédez déjà"