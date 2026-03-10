TOUTE L’ACTUALITÉ
Saison cyclonique : deux zones surveillées par Météo France

  • Publié le 10 mars 2026 à 11:15
  • Actualisé le 10 mars 2026 à 11:35
Une circulation dépressionnaire pourrait se former au Sud-Ouest de l'archipel des Chagos d'ici la fin de semaine, selon Météo France. "La probabilité que cette circulation s'intensifie jusqu'au stade de tempête tropicale devient faible (10 à 30%) à partir de vendredi 13 mars puis modéré (30 à 60%) à partir de samedi 14 mars", notent les prévisionnistes (Photo : mtotec)

"Une circulation dépressionnaire pourrait également rentrer sur l'extrême Est de notre bassin à partir de jeudi 12 mars", indique Météo France.

"La probabilité que cette circulation dépressionnaire s'intensifie jusqu'au stade de tempête tropicale devient très faible (inférieure à 10%) à partir de vendredi 13 mars", ajoute Météo France. 

