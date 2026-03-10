TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-Benoît : porté disparu depuis vendredi, Warren Borcher, 12 ans, retrouvé sain et sauf

  • Publié le 10 mars 2026 à 11:30
  • Actualisé le 10 mars 2026 à 11:40
Gendarmerie

Il s'appelle Warren Borcher et il a 12 ans. Le jeune garçon était porté disparu depuis vendredi après avoir quitté le domicile de sa famille d'accueil à Saint-Benoît. Ce mardi 10 mars 2026, la gendarmerie de La Réunion annonce que le jeune adolescent a été retrouvé sain et sauf (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

www.imazpress.com/[email protected]

 

Appel à témoin, Saint-Benoît, Gendarmerie

48 minutes

Tant mieux si il a ete retrouvé sain et sauf

