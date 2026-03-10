Saint-Benoît : porté disparu depuis vendredi, Warren Borcher, 12 ans, retrouvé sain et sauf

Il s'appelle Warren Borcher et il a 12 ans. Le jeune garçon était porté disparu depuis vendredi après avoir quitté le domicile de sa famille d'accueil à Saint-Benoît. Ce mardi 10 mars 2026, la gendarmerie de La Réunion annonce que le jeune adolescent a été retrouvé sain et sauf (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

