[Photos-Vidéos] Volcan : le front de coulée actif situé à environ 1,9 km de la route nationale

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit ce mardi 10 mars 2026. Le front de coulée actif était situé hier - lundi - à 481 m d'altitude et à environ 1,9 km de la route nationale. Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan, visible depuis le Piton de Bert (Photos : Mon Ami)
Depuis le 3 mars, les coulées sont de nouveau visibles dans la partie haute des Grandes Pentes avec un nouveau bras de coulée. Regardez.
Notre journaliste a pu filmer la coulée de nuit. Regardez.
Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption le vendredi 13 février 2026.
Lire aussi - [Photos-Vidéo] Piton de la Fournaise : visible depuis la RN2, la coulée se trouve à moins de 3 km de la route
- L'enclos reste fermé à la population -
La préfecture rappelle que l’alerte 2.1 "Orsec volcan : éruption dans l’enclos" est actif depuis le début de l'éruption. Ce niveau est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services".
La dernière éruption remonte au dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.
Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.
Toute l'actualité du volcan est ici
www.imazpress.com/[email protected]