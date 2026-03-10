[Photos-Vidéos] Volcan : le front de coulée actif situé à environ 1,9 km de la route nationale

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit ce mardi 10 mars 2026. Le front de coulée actif était situé hier - lundi - à 481 m d'altitude et à environ 1,9 km de la route nationale. Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan, visible depuis le Piton de Bert (Photos : Mon Ami)

Depuis le 3 mars, les coulées sont de nouveau visibles dans la partie haute des Grandes Pentes avec un nouveau bras de coulée. Regardez.

Notre journaliste a pu filmer la coulée de nuit. Regardez.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption le vendredi 13 février 2026.

