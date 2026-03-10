Madagascar : en pleine "Refondation", le président Randrianirina dissout le gouvernement

Moins d’un an après son arrivée au pouvoir dans le sillage d’un mouvement de contestation populaire, le président malgache Michael Randrianirina a décidé de mettre fin aux fonctions de son Premier ministre et de l’ensemble du gouvernement.

L’information a été confirmée dans un communiqué officiel publié par la présidence. Dans ce bref message, le porte-parole du chef de l’État, Harry Laurent Rahajason, a indiqué que le président procéderait "prochainement" à la désignation d’un nouveau chef du gouvernement, conformément aux dispositions constitutionnelles.

Aucune précision n’a toutefois été donnée sur les raisons de cette décision soudaine.

Cette dissolution intervient quelques mois seulement après l’accession au pouvoir de Michael Randrianirina. L’actuel président avait été porté à la tête du pays en octobre dernier, dans un contexte politique marqué par une forte mobilisation populaire.

En attendant la nomination d’un nouveau Premier ministre, le pays se retrouve dans une période de transition institutionnelle.

