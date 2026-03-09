Saint-Benoît : un enfant de 12 ans porté disparu depuis vendredi, la gendarmerie lance un appel à témoin

Il s'appelle Warren Borcher et il a 12 ans. Le jeune garçon est parti du domicile de sa famille d'accueil à Saint-Benoît, ce vendredi 6 mars 2026 à 8 heures. Selon la gendarmerie, il s'agit d'une fugue. Warren mesure 1m60, il a les cheveux châtain foncé. L'enfant n'a pas d'argent, ni de pièce d'identité sur lui. Au moment de sa disparition, il portait un short noir, un tee-shirt bleu, une casquette noire et des baskets blanches (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

Warren Borcher avait avec lui un petit sac à dos noir.

Si vous l’avez aperçu ou si vous avez des informations, merci de contacter immédiatement la gendarmerie de Saint-Benoît 02.62.50.33.82 ou en composant le 17.

www.imazpress.com / [email protected]