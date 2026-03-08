Tribunal de Saint-Denis : l’auteur présumé d’une violente agression contre un pompier à la barre

Ce lundi 9 mars 2026, comparaît devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, un homme de 55 ans, sans domicile fixe, poursuivi pour l'agression au couteau d’un sapeur-pompier à la Possession et violences volontaires sous la menace d’une arme sur un second soldat du feu. Jugé en comparution immédiate le vendredi 23 janvier 2026, l'homme avait été placé en détention provisoire dans l’attente de cette audience (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le prévenu avait été placé en détention provisoire, notamment en raison de l’absence de garanties de représentation, l’homme n’ayant ni domicile fixe ni activité professionnelle.

C'est à la demande de l'avocate de la défense, Maitre Catherine Moissonnier, que le procès a été renvoyé aux fins d'expertise de l'auteur présumé.

- Un sapeur-pompier en intervention victime d'un coup de couteau -

Le mis en cause avait, le mercredi 21 janvier 2026, porté un violent coup de couteau à un pompier de la Possession. L'homme de 55 ans, sans domicile fixe, était en état d’ivresse manifeste au moment des faits.

Le sapeur-pompier affecté au Centre d’incendie et de secours de La Possession intervenait alors avec son équipe pour porter assistance à une personne victime d’un malaise sur la voie publique.

La victime avait été transportée à l’hôpital, sans que son pronostic vital ne soit engagé. Il a ensuite pu regagner son domicile.

Face à la gravité des faits, le Sdis 974 a immédiatement déposé plainte.

- Le préfet de La Réunion et le Sdis 974 condamnent cet "acte d’une extrême gravité" -

Dans un communiqué publié après les faits, le préfet de La Réunion avait "condamné cet acte d’une extrême gravité et avait adressé tout son soutien au sapeur-pompier blessé, à sa famille, ainsi qu’à l’ensemble de ses camarades".

Le président du Département, Cyrille Melchior ainsi que Sophie Arzal, conseillère, départementale et présidente du service d’incendie et de secours (Sdis) avaient aussi condamné l’agression et apporté leur soutien à la victime. "S’en prendre à un sapeur‑pompier en intervention est inacceptable", déclarait Sophie Arzal, présidente du Conseil d’administration.

Plusieurs élus dont la maire de La Possession, Vanessa Miranville ou encore Erick Fontaine, avaient exprimé leur colère et leur indignation après l’agression au couteau dont a été victime le sapeur-pompier.

