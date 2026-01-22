Soutien aux pompiers

J'exprime mon entière solidarité au sapeur-pompier victime d’une violente et lâche agression à La Possession hier soir. Je lui adresse ainsi qu’à ses proches et à l’ensemble de ses collègues, mes vœux de prompt rétablissement (Photo : sly/www.imazpress.com)

Je tiens également à réaffirmer mon profond respect et ma gratitude envers tous les sapeurs-pompiers qui, chaque jour, s’engagent avec courage et dévouement au service de notre population et très souvent au péril de leur vie.

Je condamne avec la plus grande fermeté cette agression inacceptable. S’attaquer à celles et ceux qui nous protègent et nous portent secours est une atteinte grave aux valeurs de solidarité et à ceux qui se dévouent pour nous tous."

Erick Fontaine

Mouvement Citoyen Engagés