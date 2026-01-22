La Possession : un sapeur-pompier en intervention agressé et victime d'un coup de couteau

(Actualisé) Ce mercredi 21 janvier 2026, dans la soirée, un sapeur-pompier du Service départemental d’incendie et de secours de La Réunion (Sdis), affecté au Centre d’incendie et de secours de La Possession a été violemment agressé et blessé par un coup de couteau alors qu’il intervenait avec son équipe pour porter assistance à une personne victime d’un malaise sur la voie publique. Il a été transporté à l’hôpital, sans que son pronostic vital ne soit engagé (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dans un communiqué publié ce jeudi 22 janvier 2026, Patrice Latron, préfet de La Réunion, "condamne cet acte d’une extrême gravité. Il adresse tout son soutien au sapeur-pompier blessé, à sa famille, ainsi qu’à l’ensemble de ses camarades".

Le préfet tient à rappeler que "si tout acte de violence est intolérable, ceux qui sont portés à l’encontre des personnes agissant dans une mission de service public sont aussi inacceptables qu’incompréhensibles".

"Les sapeurs-pompiers, comme l’ensemble des forces de sécurité intérieure, interviennent chaque jour pour protéger, soigner et sauver des vies, souvent au péril de la leur. S’en prendre à eux constitue une atteinte grave aux valeurs fondamentales du pacte républicain et de notre cohésion sociale", conclut-il.

Erick Fontaine de La Possession adresse "mon entière solidarité au sapeur-pompier victime d’une violente et lâche agression à La Possession. Je condamne avec la plus grande fermeté cette agression inacceptable. S’attaquer à celles et ceux qui nous protègent et nous portent secours est une atteinte grave aux valeurs de solidarité et à ceux qui se dévouent pour nous tous".

