À la une de ce lundi : municipales 2026, Macron à Chypre, l'agresseur du pompier au tribunal, contrôles routiers, éruption de nuit et météo

À une semaine du premier tour des élections municipales, les candidats continuent leur campagne. Et ils ne manquent pas d’originalité pour faire parler d’eux. Outre les traditionnelles chansons de campagne qui résonnent, une propagande musicale ancrée dans le paysage politique réunionnais, certains candidats parient sur des comportements extravagants : arrivée à cheval pour l’un, saut en parachute pour l’autre ou encore abus de l’intelligence artificielle. Si certaines mises en scène font rire les Réunionnais, des incivilités rappellent qu’une campagne politique peut-être particulièrement violente. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026.

Le président Emmanuel Macron se rendra lundi à Chypre pour "témoigner la solidarité de la France" avec cet Etat de l'Union européenne, frappé la semaine dernière par des drones et des missiles en lien avec le conflit au Moyen-Orient, a annoncé dimanche l’Élysée.

Ce lundi 9 mars 2026, comparaît devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, un homme de 55 ans, sans domicile fixe, poursuivi pour l'agression au couteau d’un sapeur-pompier à la Possession et violences volontaires sous la menace d’une arme sur un second soldat du feu. Jugé en comparution immédiate le vendredi 23 janvier 2026, l'homme avait été placé en détention provisoire dans l’attente de cette audience.

Ce week-end du 7 et 8 mars 2026, les forces de l'ordre étaient sur les routes. La gendarmerie de La Réunion a mené 12 opérations qui ont permis de relever 99 infractions dont 39 alcoolémies et 8 conduites sous stupéfiants. 26 permis ont été retirés. Côté Police, les effectifs ont réalisé sur le département 35 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end, permettant de relever 410 infractions dont 47 délits.

Ce dimanche 8 mars 2026, l’éruption du Piton de la Fournaise débutée le 13 février dernier se poursuit. Le seul site éruptif actuellement actif est visible depuis le Piton de Bert. Le front de la coulée, visible depuis la RN2, se trouvait vendredi soir à environ 2,6 km de la route.

Pour ce lundi 9 mars, Matante Rosina nous annonce une journée nuageuse sur la globalité de l'île, avec des averses par endroits plus spécifiquement dans l'est de l'île. Gardez un parapluie à portée de main. Les températures restent dans les valeurs estivales habituelles dans les bas.