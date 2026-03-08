Contrôles routiers : 509 infractions relevées et 26 permis retirés

Ce week-end du 7 et 8 mars 2026, les forces de l'ordre étaient sur les routes. La gendarmerie de La Réunion a mené 12 opérations qui ont permis de relever 99 infractions dont 39 alcoolémies et 8 conduites sous stupéfiants. 26 permis ont été retirés. Côté Police, les effectifs ont réalisé sur le département 35 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end, permettant de relever 410 infractions dont 47 délits. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

- Côté gendarmerie -

- Côté police -

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 09 (taux compris entre 0,47 et 0,86 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 01

- délit de fuite : 03

- refus d'obtempérer : 03

- défaut d'assurance : 24

- défaut de permis de conduire : 07

210 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 363 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 01

- excès de vitesse : 117

- feu rouge / stop / priorité : 13

- défaut de contrôle technique : 41

- défaut d'équipement : 07

- défaut de port de casque : 02

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 08

- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 33

- franchissement de ligne continue : 04

- autres : 137

