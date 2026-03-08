Contrôles routiers : 509 infractions relevées et 26 permis retirés

Ce week-end du 7 et 8 mars 2026, les forces de l'ordre étaient sur les routes. La gendarmerie de La Réunion a mené 12 opérations qui ont permis de relever 99 infractions dont 39 alcoolémies et 8 conduites sous stupéfiants. 26 permis ont été retirés. Côté Police, les effectifs ont réalisé sur le département 35 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end, permettant de relever 410 infractions dont 47 délits. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)
- Côté gendarmerie -
- Côté police -
- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 09 (taux compris entre 0,47 et 0,86 mg / l d'air expiré)
- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 01
- délit de fuite : 03
- refus d'obtempérer : 03
- défaut d'assurance : 24
- défaut de permis de conduire : 07
210 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 363 autres diverses contraventions au code de la route dont :
- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 01
- excès de vitesse : 117
- feu rouge / stop / priorité : 13
- défaut de contrôle technique : 41
- défaut d'équipement : 07
- défaut de port de casque : 02
- défaut de port de la ceinture de sécurité : 08
- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 33
- franchissement de ligne continue : 04
- autres : 137
