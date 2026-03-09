Sainte-Suzanne : Eddy Balbine affirme que Frédéric Maillot ne peut pas voter dans la ville où il est candidat, ce dernier dénonce une "polémique stérile"

(Actualisé) Dans un courrier adressé à l'ensemble de la presse de lundi 9 mars 2026, Eddy Balbine, candidat aux élections municipales de Sainte-Suzanne, indique que Frédéric Maillot, également candidat, ne pourra pas voter dans la commune de l'est, étant toujours inscrit sur les listes électorales de Saint-Denis. Ce dernier réagit, et dénonce : "une polémique stérile". Frédéric Maillot assure que : "Pendant qu’un de nos adversaires parle d’une adresse, nous, nous construisons l’avenir pour Sainte-Suzanne." (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Chacun est naturellement libre de se présenter là où il le souhaite. C’est un droit démocratique que nous respectons pleinement. Cependant, lorsqu’on ambitionne de représenter une commune comme Sainte-Suzanne, il paraît légitime d’en partager pleinement la vie citoyenne", dénonce Eddy Balbine.

"Concrètement, cela signifie que dimanche, il ne pourra pas voter dans la commune pour laquelle il sollicite la confiance des habitants, ni au premier tour ni au second. C’est tout de même un paradoxe assez révélateur", ajoute-t-il.

Le candidat pointant également du doigt que la suppléante de Frédéric Maillot à l'Assemblée nationale, Leila Langenier, "ne pourra pas non plus voter pour lui dans cette commune. N'étant inscrite, ni à Sainte-Suzanne, ni à Saint-Denis".

- "Mon attachement et mon affection pour Sainte-Suzanne sont sincères et durables" affirme Frédéric Maillot -

Contacté, le candidat Frédéric Maillot assure être installé "durablement" dans la ville : "Je veux être très clair : je suis installé durablement à Sainte-Suzanne, j’y suis et j’y mène mon engagement politique et citoyen depuis des années aux côtés de la population."

Le candidat ajoute : "Sainte-Suzanne n’est pas pour moi un terrain électoral. Mon attachement et mon affection pour Sainte-Suzanne sont sincères et durables. C’est une ville où je suis engagé, où avec mon équipe de colistiers et militants je construis des projets et où je souhaite continuer à agir pour l’avenir de la population en tant que Maire.

Il dénonce : "une tentative de dernière minute qui montre surtout une chose : cet adversaire n’a pas d’arguments sur le fond et n’est pas sur un débat d’idée depuis le début de campagne. Pendant ce temps, notre campagne continue de rassembler largement et démontre l’élan populaire qui se construit autour de notre démarche et de notre projet."

Frédéric Maillot ajoute : "L’adhésion populaire parle pour nous, et on le démontre à chaque événement comme à chacun de nos meetings."

"Certains de nos adversaires ne sont pas à leur premier mensonge, comme celui concernant Leila Langenier, Présidente de notre comité de soutien, qui a bien reçu sa carte d’électrice à Sainte-Suzanne pour les élections municipales" peut-on lire dans un communiqué envoyé à notre rédaction.

