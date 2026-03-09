Explosion devant une synagogue en Belgique : le gouvernement dénonce un acte antisémite

Le gouvernement belge a dénoncé "un acte antisémite abject" après une explosion survenue dans la nuit de dimanche à lundi devant une synagogue à Liège (est), qui a conduit le parquet fédéral à se saisir de l'enquête.

L'explosion survenue vers 04H00 (03H00 GMT) n'a fait aucun blessé.

Mais son origine criminelle et ciblant la communauté juive ne faisait aucun doute lundi matin aux yeux des autorités.

"L'explosion devant la Synagogue de Liège est un acte antisémite abject qui visait directement la communauté juive de Belgique", a fustigé le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, dans un message sur X (ex-Twitter).

"L'enquête judiciaire est lancée par le parquet fédéral. Les mesures de sécurité autour des sites similaires continueront à être renforcées", a-t-il ajouté.

Le bourgmestre de Liège Willy Demeyer a également dénoncé "un acte antisémite".

"Tous les Liégeois et Liégeoises, quelles que soient leurs origines, se respectent, et nous ne tenons pas à avoir sur le territoire de la ville une importation des conflits qui se passent ailleurs", a poursuivi l'élu, interrogé par la radio publique RTBF.

Une allusion à la guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, et qui a entraîné de multiples tirs de missiles et drones de Téhéran sur les pays du Golfe.

L'explosion s'est produite devant la synagogue située rue Léon Frédéricq et des fenêtres de plusieurs bâtiments ont été soufflées.

Il n'y a eu aucun blessé et "seuls des dégâts matériels sont à déplorer", selon la police de Liège, qui a rapidement établi un périmètre de sécurité.

- "Dégâts matériels" -

"L'enquête a été fédéralisée", a indiqué à l'AFP une porte-parole du parquet fédéral, qui en Belgique est chargé des dossiers de criminalité organisée et de terrorisme.

Le parquet devrait davantage communiquer en cours de journée.

Des enquêteurs de la police judiciaire fédérale spécialisés dans l'antiterrorisme ont été dépêchés sur les lieux, selon la RTBF.

La synagogue, un bâtiment classé inauguré en 1899, est aussi un musée qui présente divers objets du culte et l'histoire de la communauté juive à Liège, selon son site.

En Belgique, la communauté juive compte environ 50.000 personnes, principalement à Anvers et Bruxelles, et ses lieux de culte ont fait l'objet de mesures de sécurité renforcées ponctuellement ces dernières années.

Ce fut le cas notamment après l'attaque sans précédent perpétrée en Israël le 7 octobre 2023 par le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui a entraîné la destruction de Gaza par l'armée israélienne. Une hausse des signalements d'actes antisémites a alors été observée en Belgique.

AFP