Obésité : un accompagnement renforcé désormais remboursé pour certains adultes

Un parcours de soins et d'éducation thérapeutique renforcé, remboursé par l'Assurance maladie, peut désormais bénéficier aux adultes en situation d'obésité complexe, officialise un arrêté paru au Journal officiel mercredi, journée mondiale de lutte contre l'obésité (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le déploiement dans toute la France de ce parcours, jusqu'ici expérimenté dans la région Bourgogne-Franche-Comté, était l'une des mesures de la feuille de route 2026-2030 pour la prise en charge de l'obésité, annoncée mi-janvier par la ministre de la Santé.

L'entrée en vigueur de ce dispositif, qui combine un accompagnement médical, un suivi diététique, un soutien psychologique et de l’activité physique adaptée aux personnes en situation d'obésité sévère ou associée à certaines complications, marque "une avancée importante pour structurer des parcours de soins plus lisibles et plus efficaces", a commenté Stéphanie Rist sur X.

"Chaque patient bénéficie ainsi d’un programme de soins et d’éducation thérapeutique personnalisé, construit en fonction de ses besoins", a-t-elle ajouté.

D’autres parcours de ce type sont en préparation, centrés sur les enfants en situation d'obésité et les personnes orientées vers la chirurgie bariatrique, selon la feuille de route.

Cette pathologie a déjà fait l'objet de plusieurs vagues de mesures (reconnaissance comme maladie chronique, création de centres spécialisés, prise en charge pluridisciplinaire, etc.). Mais cela n'a pas suffi à endiguer sa progression dans la population, ni à résoudre diverses difficultés de prise en charge et d'accès aux soins, a reconnu le ministère mi-janvier.

Maladie chronique aux causes multiples, associée à de nombreuses comorbidités et à une mortalité élevée, l'obésité touche environ 8 millions de personnes en France, avec de fortes inégalités socio-économiques et territoriales.

Cette forme la plus grave du surpoids est un facteur de risque de pathologies chroniques (diabète, hypertension artérielle, maladies cardio-vasculaires et respiratoires, etc.) et a des conséquences psychologiques et sociales majeures (mésestime de soi, dépression, isolement...).

"L'obésité est une maladie complexe", qui touche un humain sur huit, et "les personnes en situation d'obésité ont besoin de soutien, de soins et de traitements, non de stigmatisation", a souligné l'Organisation mondiale de la santé mercredi sur X.

Mais "la bonne nouvelle", a pointé l'organisation onusienne, est que "les soins et les traitements de meilleure qualité pour l'obésité et les maladies associées se développent".

AFP