Approvisionnement en gaz à La Réunion : aucune pénurie à craindre à ce stade assure la SRPP

Dans les stations-services de La Réunion, il est actuellement difficile de trouver des bouteilles de gaz. Face à "des ruptures ponctuelles dans certains points de vente de l’île" la Société réunionnaise des produits pétroliers (SRPP) demande aux consommateurs "d'adopter un comportement d’achat responsable et d'éviter toute constitution de stocks excessifs, afin de permettre une distribution fluide et équitable sur l’ensemble du territoire" (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"La Réunion connaît actuellement une hausse inhabituelle de la demande en gaz en bouteilles, entraînant des ruptures ponctuelles dans certains points de vente de l’île", précise la SRPP dans un communiqué.

Cette situation est liée à l’inquiétude de certains consommateurs face à un risque supposé de pénurie, dans un contexte d’actualité internationale marqué par l’intervention des États-Unis en Iran.

"Il est important de rappeler que cette crainte n’est pas fondée", indique la Société réunionnaise des produits pétroliers.

- Des stocks de bouteilles de gaz suffisants à La Réunion -

À ce jour, "La Réunion dispose de stocks suffisants de gaz domestique pour répondre aux besoins de la population", veut rassurer la SRPP.

"Les tensions observées dans certains points de vente résultent donc essentiellement d’un phénomène ponctuel de forte demande, et non d’un problème structurel d’approvisionnement."

"Dans ce contexte, les consommateurs sont invités à adopter un comportement d’achat responsable et à éviter toute constitution de stocks excessifs, afin de permettre une distribution fluide et équitable des bouteilles de gaz sur l’ensemble du territoire", préconise la SRPP. "Les acteurs de la filière restent pleinement mobilisés afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement."

Par ailleurs, il est également rappelé que les carburants consommés à La Réunion proviennent majoritairement de Singapour, et ne sont pas liés aux circuits d’approvisionnement du Moyen-Orient.

L’approvisionnement de l’île se fait principalement depuis les États-Unis, une zone qui n’est pas exposée à ce stade aux perturbations susceptibles d’affecter le Moyen-Orient.

