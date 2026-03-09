Municipales à Saint-Pierre : Ipsos alerte sur l'existence d'un faux sondage concernant les intentions de vote

La campagne des municipales 2026 n'en finit plus de faire causer.... pas forcément en bien. Ce lundi 9 mars 2026, Ipsos Réunion, l'institut de sondage, dément avoir réalisée un sondage, présentant de prétendues intentions de vote pour les élections municipales de Saint-Pierre. "Les chiffres relayés en ligne sont faux et l'utilisation de notre nom est totalement abusive", déplore Ipsos océan Indien (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Un visuel circule actuellement sur Internet et les réseaux sociaux, présentant de prétendues intentions de vote pour les élections municipales de Saint-Pierre et les attribuant à Ipsos. Ipsos dément formellement", précise l'institut dans un communiqué.

Aucune enquête d'opinion n'a été réalisée, commandée ni publiée par l'institut concernant ce scrutin.

Par conséquent, "les chiffres relayés en ligne sont faux et l'utilisation de notre nom est totalement abusive", déplore Ipsos océan Indien.

Pour rappel, tous les sondages officiels d'Ipsos sont systématiquement publiés sur le site internet, accompagnés d'une notice méthodologique, et déclarés à la Commission des sondages.

