Le cyclone tropical Indusa évolue à 1.480 km de La Réunion

(Actualisé) À 16 heures ce samedi 4 avril 2026, le cyclone tropical Indusa se trouvait à 1.480 km des côtes réunionnaises. Le météore maintient son intensité mais ne représente aucun danger pour La Réunion. Indusa devrait ensuite "progressivement s'affaiblir en prenant une direction vers le sud-sud-est puis vers le sud-est", indique Météo France (Photo Météo France)

Malgré sa puissance, Indusa ne représente aucune menace pour les terres habitées. "Aucune influence attendue de ce système sur les cinq prochains jours pour La Réunion et Mayotte", précise Météo-France. Aucun dispositif d’alerte cyclonique n’est donc en cours sur ces territoires.

Le cyclone devrait ainsi rester en mer, à distance des zones habitées, tout au long de son évolution.

- Le cyclone tropical Indusa à 1.480 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 130 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 185 km/h.

Pression estimée au centre : 972 hPa.

Position le 04 avril à 16 heures locales : 21.7 Sud / 70.1 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 1480 km au secteur: EST

Distance de Mayotte : 2820 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement : SUD, à 26 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 05/04 à 16h locales, par 29.7 Sud / 71.2 Est.

DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 06/04 à 16h locales, par 37.4 Sud / 75.4 Est.

DEPRESSION EXTRATROPICALE,

Centre positionné le 07/04 à 16h locales, par 43.3 Sud / 83.3 Est.

Lire aussi : Saison cyclonique : 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical

www.imazpress.com/[email protected]