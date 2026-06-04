Saint-Pierre : un motard grièvement blessé après une collision avec une voiture à Grand Bois

Dans la soirée de ce mercredi 3 juin 2026, un accident a eu lieu entre un deux-roues et une voiture du côté de Grand Bois à Saint-Pierre. Le motard a été grièvement blessé. Il a été transporté en urgence à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Au 29 mai 2026 l'Observatoire départemental de la sécurité routière (ODSR) recense à La Réunion pour l'année 2026 : 379 accidents corporels (légers graves ou mortels. Les accidents matériels ne sont pas comptabilisés) et 487 blessés dont 121 hospitalisés (plus de 24 heures).

À ce jour, 15 personnes sont mortes sur les routes de La Réunion.

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