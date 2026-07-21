Saint-Gilles : la fillette de 5 ans, victime d'une noyade à l'hôtel les Aigrettes, est décédée

(Actualisé) Dimanche 19 juillet 2026, une fillette de 5 ans a été transportée inconsciente et en urgence absolue au CHU Nord suite à une noyade survenu à l'hôtel Les Aigrettes de Saint-Gilles. Selon les informations confirmées à Imaz Press, ce mardi 21 juillet, l'enfant est malheureusement décédée. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le SDIS de La Réunion a rappelé "qu'entre les hôtels, la mer, les bassins et les piscines même privées, un enfant doit toujours être sous la surveillance d'un adulte".

À La Réunion, en 2024, 8 noyades ont été recensées dont 3 mortelles, selon les données de Santé publique France.

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