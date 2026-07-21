Saint-Gilles : la fillette de 5 ans, victime d'une noyade à l'hôtel les Aigrettes, est décédée

(Actualisé) Dimanche 19 juillet 2026, une fillette de 5 ans a été transportée inconsciente et en urgence absolue au CHU Nord suite à une noyade survenu à l'hôtel Les Aigrettes de Saint-Gilles. Selon les informations confirmées à Imaz Press, ce mardi 21 juillet, l'enfant est malheureusement décédée. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)
Le SDIS de La Réunion a rappelé "qu'entre les hôtels, la mer, les bassins et les piscines même privées, un enfant doit toujours être sous la surveillance d'un adulte".
À La Réunion, en 2024, 8 noyades ont été recensées dont 3 mortelles, selon les données de Santé publique France.
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Courage aux parents !
Courage aux parents !!!
Le SDIS le dit très bien, compte tenu de l'environnement aquatique de LA RÉUNION,de grâce, que les parents inscrivent leurs enfants dès leur plus jeune âge dans un club de natation pour qu'ils apprennent à nager. C'est le minimum. Après,la surveillance et le respect des règles doivent éviter ce genre de drame terrible.