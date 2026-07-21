Sécheresse : la restriction des usages de l’eau renforcée dans sept communes

En raison d’une situation hydrologique toujours critique et de prévisions météorologiques défavorables, le préfet de La Réunion, en accord avec les acteurs locaux et après consultation du comité sécheresse, renforce dès ce mardi 21 juillet 2026 les restrictions d’eau dans sept communes : Bras-Panon, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Joseph passent en alerte renforcée. Les villes de Salazie, Sainte-Marie et Entre-Deux basculent par ailleurs en alerte (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

A noter que les restrictions précédemment en vigueur à La Plaine-des-Palmistes, au Port, à La Possession, aux Trois-Bassins, à Saint-Leu, à Saint-Paul, à Saint-Denis, à Sainte- Suzanne, à Cilaos, au Tampon, à Petite-Île et à Saint-Pierre restent applicables.

- Pourquoi agir maintenant ? -

Les réservoirs et rivières (Bras des Lianes, Rivière des Marsouins, Bras Sainte-Suzanne) atteignent des seuils historiques, avec des risques de pénuries d’eau potable dans plusieurs secteurs (Langevin, Espérance les Hauts, etc.). Malgré des pluies récentes, le déficit hydrique reste massif, et la saison sèche s’annonce très intense, malgré les quelques pluies des derniers jours.

"La situation exige l’engagement de tous et des restrictions s’appliquent de manière proportionnée en fonction du niveau vigilance, alerte ou alerte renforcée", appelle la préfecture.

Cela signifie :

- Eviter les usages non essentiels et, respectez les restrictions qui s’appliquent dans votre commune ;

- Signaler toute fuite sur le réseau public et réparez les fuites sur le réseau privé ;

- Adopter les écogestes au quotidien pour préserver les ressources en eau et éviter que la situation s’aggrave ;

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- Restrictions des usages non prioritaires -

• Niveau de Vigilance : Cette mesure commune est un appel à la responsabilité collective et aux bons usages

• Niveaux d’Alerte et Alerte renforcée : Interdiction du lavage des véhicules à domicile, arrosage des jardins potagers interdit entre 8h et 18h en alerte (interdit entre 6h et 20h en alerte renforcée), arrosage des pelouses interdit, remplissage et maintien du niveau d’eau des piscines et plans d’eau de loisirs interdits (interdit strictement en alerte renforcée, possible en alerte et limité au 1er remplissage et remise à niveau si le chantier avait débuté avant les premières restrictions), autorisation des lavages de véhicule en station de lavage uniquement sur les pistes équipées de haute-pression ou équipées de système de recyclage (minimum 70 % d’eau recyclée) ou portique programmé ECO sur ouverture partielle.

"Conscient des enjeux économiques pour les agriculteurs, l’arrêté préfectoral intègre une clause dérogatoire qui encadre strictement certains de leurs usages au sein des périmètres irrigués, dans le respect du maintien des débits minimaux pour protéger les milieux aquatiques, d’un suivi environnemental renforcé sur les bassins versants et d’une campagne de sensibilisation pour une gestion collective de la ressource", précisent les autorités.

Toutes les informations concernant les niveaux de restrictions par commune ainsi que les comportements à adopter sont à retrouver sur la plateforme VigiEau.

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