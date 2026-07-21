Saint-Gilles : le Rooftop, le Balcon et le Nomad fermés pour raisons de sécurité

Trois établissements situés à Saint-Gilles, le Rooftop, le Balcon et le Nomad, sont fermés depuis ce mardi 21 juillet suite à un arrêté de la préfecture de La Réunion. Une décision motivée par les risques liés aux incendies et aux mouvements de foule. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le 26 juin dernier, une "visite inopinée de l’établissement a été mise en œuvre" par les représentants de la préfecture, selon le communiqué de presse de cette dernière. Une série d'infractions avait alors été constatée pouvant mettre en danger le public de cet établissement.

Au titre des manquements relevés, sont notamment signalés l'"absence de conformité des dégagements de secours", la "présence d’un escalier non achevé, non protégé, offrant un risque majeur de chute" ou la "non conformité du système d’alarme". De quoi gêner l'évacuation du public en cas de "diffusion de fumées d’incendie, de gaz chauds et de flammes dans l’ensemble de l’établissement."

- Une réouverture conditionnée à la réalisation de travaux de mise en conformité -

La fermeture de ces trois établissements s'inscrit dans un mouvement plus large d'augmentation des contrôles des bars et restaurants lancé par la préfecture depuis le début de l'année. Une intensification des contrôles qui vise à lutter, notamment, contre les trafics de drogue et les fraudes au code du travail ainsi que contre les manquements aux règles d'hygiène.

Les trois entreprises disposent d'un délai de deux mois pour faire appel de cette décision devant le tribunal administratif. Par ailleurs, leur réouverture reste "conditionnée à la réalisation de travaux de mises en conformité".

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