Un détenu de la prison du Port se donne la mort dans sa cellule

Un détenu du centre pénitentiaire du Port s'est donné la mort dans sa cellule, dans la soirée de ce lundi 20 juillet 2026. Âgé d'une trentaine d'année, il se trouvait en quartier disciplinaire au moment du drame, et était donc seul dans sa cellule. Le corps a été découvert par un des agents lors d'une ronde. Malgré l'intervention des secours, il n'a pas pu être réanimé.

Chaque année, environ 130 détenus se suicident dans les prisons françaises. "Le taux de suicide carcéral est environ dix fois plus élevé qu’en population générale, et la situation semble particulièrement mauvaise en France par rapport au reste de l’Europe", selon l'Observatoire International des Prisons et Ban Public.

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