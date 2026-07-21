À retenir ce soir : fillette décédée, arboristes suspendus, établissements fermés, restrictions d'eau, et suicide au Port

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 21 juillet 2026 : - Saint-Gilles : la fillette de 5 ans, victime d'une noyade à l'hôtel les Aigrettes, est décédée - [Photos] Saint-Louis : des arboristes passent la nuit dans un arbre "pour le sauver", la mairie défend un projet de sécurité publique - Saint-Gilles : le Rooftop, le Balcon et le Nomad fermés pour raisons de sécurité - Sécheresse : la restriction des usages de l’eau renforcée dans sept communes - Un détenu de la prison du Port se donne la mort dans sa cellule

Dimanche 19 juillet 2026, une fillette de 5 ans a été transportée inconsciente et en urgence absolue au CHU Nord suite à une noyade survenu à l'hôtel Les Aigrettes de Saint-Gilles. Selon les informations confirmées à Imaz Press, ce mardi 21 juillet, l'enfant est malheureusement décédée.

Depuis ce lundi soir 20 juillet 2026, une vingtaine d'arboristes-grimpeurs occupent les cimes de deux arbres remarquables menacés d'abattage aux Trois-Ravines, à Saint-Louis. À l'initiative de l'arboriste Jérôme Rivière, cette action se veut à la fois symbolique et militante. Les professionnels entendent dénoncer ce qu'ils estiment être un "massacre arboré" et demandent l'ouverture d'un dialogue avec les collectivités afin de mieux intégrer la préservation du patrimoine végétal dans les projets d'aménagement. La maire de Saint-Louis, Juliana M'Doihoma, conteste plusieurs affirmations avancées par les arboristes.

Trois établissements situés à Saint-Gilles, le Rooftop, le Balcon et le Nomad, sont fermés depuis ce mardi 21 juillet suite à un arrêté de la préfecture de La Réunion. Une décision motivée par les risques liés aux incendies et aux mouvements de foule

En raison d’une situation hydrologique toujours critique et de prévisions météorologiques défavorables, le préfet de La Réunion, en accord avec les acteurs locaux et après consultation du comité sécheresse, renforce dès ce mardi 21 juillet 2026 les restrictions d’eau dans sept communes : Bras-Panon, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Joseph passent en alerte renforcée. Les villes de Salazie, Sainte-Marie et Entre-Deux basculent par ailleurs en alerte