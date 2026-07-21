Marathon de la Corniche : plus de 1.500 coureurs traverseront la route du Littoral

Le Marathon de la Corniche fera son retour le dimanche 9 août 2026 pour une troisième édition. Organisée par l'Association Sportive Rando Camélias (ASRC), en partenariat avec la Ligue réunionnaise d'athlétisme (LRA), l'épreuve proposera un marathon de 42,195 km et une course de 15,2 km. Plus de 1.500 participants sont attendus pour cet événement qui offrira aux coureurs une traversée inédite de la route du Littoral. (Photo d'illustration Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Le rendez-vous est désormais bien installé dans le calendrier sportif réunionnais. Le dimanche 9 août prochain, la troisième édition du Marathon de la Corniche réunira plus de 1.500 coureurs venus de La Réunion, de l'Hexagone mais aussi de Madagascar pour une matinée de course sur route.

"Le Marathon de la Corniche est un événement sportif et convivial qui réunira de nombreux athlètes aussi bien locaux que venant d'ailleurs", soulignent les organisateurs. "Cette traversée inédite de la route du Littoral constitue une véritable expérience pour les participants."

- Deux distances au programme du Marathon de la Corniche -

Cette année, deux formats déclinés en quatre épreuves sont proposés aux coureurs.

Les plus aguerris pourront s'élancer sur le Marathon de la Corniche (en compétition ou en open), long de 42,195 kilomètres, dont le départ sera donné à 6 heures au Cinépalmes de Saint-Denis. Les participants rejoindront ensuite le stade olympique Julius-Bénard, à Saint-Paul. Une épreuve

Les amateurs de formats plus accessibles pourront quant à eux participer aux Foulées de la Corniche, une course de 15,2 kilomètres, également au départ de Saint-Denis, avec une arrivée au parking de pêche situé près du petit port de La Possession. Une épreuve handisport est également programmée sur cette même distance.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 août à 23h59.

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