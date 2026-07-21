Élections municipales à Saint-Paul : le compte de campagne de Cyrille Melchior validé

(Actualisé) Le compte de de campagne de Cyrille Melchior (Avec Cœur Avec Force) pour les municipales de mars 2026 à Saint-Paul ont été approuvé par La Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP). "C'est un immense plaisir et une grande fierté d'obtenir cette validation totale" note Cyrille Melchior dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

À la suite du processus de vérification des comptes de campagne pour les élections municipales de 2026 à Saint-Paul, Cyrille Melchior annonce avec satisfaction la validation intégrale de son compte de campagne.

La Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) a approuvé le dossier dans son ensemble, sans la moindre reclassification, réévaluation ou soustraction de dépenses ou de recettes. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

"C'est un immense plaisir et une grande fierté d'obtenir cette validation totale. Elle confirme la rigueur, la transparence et le respect scrupuleux des règles démocratiques et financières qui ont guidé l'ensemble de notre équipe durant cette campagne", a déclaré Cyrille Melchior.

Cette décision vient clore définitivement le volet financier de la campagne en apportant une garantie de probité et d'honnêteté aux administrés de la commune de Saint-Paul.