Saint-Gilles : victime d'une noyade à l'hôtel les Aigrettes, une enfant de 5 ans en urgence absolue

Ce dimanche 19 juillet 2026, une fillette de 5 ans a été transportée inconsciente et en urgence absolue au CHU Nord suite à une noyade survenu à l'hôtel Les Aigrettes de Saint-Gilles. Selon nos informations, l'accident est survenu vers 15h30. Les circonstances de l'incident ne sont pas encore connues. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le SDIS de La Réunion tient à rappeler "qu'entre les hôtels, la mer, les bassins et les piscines même privées, un enfant doit toujours être sous la surveillance d'un adulte".

Un rappel d'autant plus d'actualité pendant cette période de vacances. "20 centimètres de profondeur suffisent à pouvoir provoquer une noyade chez l'enfant dont la surveillance aurait échappé aux parents", dit le Lieutenant-Colonel, Cyril Marimoutou, médecin en chef du Sdis de La Réunion.

À La Réunion, en 2024, 8 noyades ont été recensées dont 3 mortelles, selon les données de Santé publique France.

- Les bons gestes pour prévenir les noyades -

Le médecin des sapeurs-pompiers rappelle les gestes simples à adopter avant chaque baignade pour éviter tout risque d'hydrocution. "Il faut toujours bien se mouiller la nuque et les aisselles avant de rentrer dans l'eau." Ces zones possèdent de nombreux vaisseaux sanguins et se rafraîchir permet de réguler la température corporelle et de l’adapter progressivement à celle de l’eau dans laquelle on se baigne.

Avant de vous baigner :

• A votre arrivée, informez-vous sur les zones de baignade pour savoir si elles sont surveillées, interdites ou dangereuses.

• Restez toujours attentifs à vos enfants, même si la zone est surveillée.

• Respectez toujours les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignade et/ou par les sauveteurs.

• Ne vous baignez pas après avoir consommé de l’alcool ;

• Informez-vous sur les conditions météorologiques (houle, courants, vent) du jour ;

• Privilégiez les zones de baignade surveillées et conformez-vous aux consignes des maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) ;

• Évitez de vous baigner seul. Si tel est le cas, prévenez vos proches quand vous allez vous baigner en leur indiquant la zone dans laquelle vous allez évoluer et votre heure de retour estimée.

Pendant la baignade :

• Rentrez dans l’eau progressivement ;

• Au moindre trouble physique, sortez de l’eau ou appelez de l’aide ;

• Ne vous aventurez pas dans la partie du lagon la plus proche de la barrière récifale ou à proximité des passes, les courants y sont puissants et dangereux ;

• Si vous êtes entraîné par le courant, ne luttez pas inutilement. Signalez que vous avez besoin de secours et ménagez vos forces en vous allongeant sur le dos ;

• Ne laissez jamais de jeunes enfants se baigner ou jouer au bord de l’eau sans une surveillance active ;

• Équipez les enfants qui ne savent pas parfaitement nager de brassards adaptés à leur taille et poids ;

• Méfiez-vous des bouées ou des autres articles flottants (matelas, bateaux pneumatiques, bouées siège,…), ils ne protègent pas de la noyade.

Équipez votre piscine (enterrée ou semi enterrée) d’un dispositif de sécurité.

• Si vous avez une piscine "en kit", retirez l’échelle après la baignade pour en condamner l’accès.

En cas de danger imprévu

› Ne luttez pas contre le courant et les vagues pour ne pas vous épuiser.

› Si vous êtes fatigué, allongez-vous sur le dos pour vous reposer. Vos voies respiratoires sont alors dégagées : vous pouvez respirer normalement et appeler à l’aide.

- Que faire en cas de noyade ? -

"Il faut être vigilant les uns envers les autres. S'il l'on voit quelqu'un de fatigué, qui ne bouge pas trop, est perdu, il ne faut pas hésiter à venir voir les maîtres-nageurs", lance Olivier Marimoutou, MNS sur la plage de l'Hermitage.

Si vous assistez à une noyade, il faut agir rapidement. Si votre force physique vous le permet, mettez en sécurité la personne en danger. N’oubliez pas de prévenir une personne tierce pour qu’elle appelle les secours.

Ceux-ci pourront intervenir sur place en quelques minutes, récupérer le noyé et le conduire dans le centre hospitalier le plus proche pour le prendre en charge après les gestes de premiers secours.

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