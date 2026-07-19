Entre 426 et 466 euros par enfant : l'allocation de rentrée scolaire versée le 4 août à La Réunion

Conditionnée aux ressources du foyer, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée aux familles le 4 août 2026 à La Réunion, puis le 18 août en France hexagonale. Cette aide conditionnée aux ressources est destinée aux familles pour subvenir aux besoins de leurs enfants qui reprendront le chemin de l'école le 18 août prochain (Photo : Stephan Laî-Yu/www.imazpress.com)

Cette aide est conditionnée aux ressources et au nombre d'enfants à charge, âgé de 6 à 18 ans et scolarisé dans un établissement public ou privé, au 31 juillet 2026.

Le montant de l’ARS varie entre 426 et 466 euros par enfant.

Voici les montants de l’ARS, revalorisés depuis le 1ᵉʳ avril 2026 :

- 426,87 euros par enfant âgé de 6 à 10 ans (423,48 euros précédemment) ;

- 450,41 euros par enfant âgé de 11 à 14 ans (446,85 euros précédemment) ;

- 466,02 euros par enfant âgé de 15 à 18 ans (462,32 euros précédemment).

Pour pouvoir toucher cette aide en 2026, votre enfant doit être né entre le 16 septembre 2008 et le 31 décembre 2020 (inclus).

- Comment bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire ? -

Pour bénéficier de l'ARS, les familles déjà allocataires de la CAF et qui remplissent les conditions pour des enfants de 6 à 15 ans n'ont aucune démarche à effectuer. L'aide leur sera versée automatiquement.

Pour les familles d'enfants âgés de 16 à 18 ans en revanche, il faudra fournri une déclaration sur l'honneur attestant que leur enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage.

"Les familles dont l’enfant atteint son sixième anniversaire après le 31 décembre 2026 et est admis en CP à la rentrée scolaire doivent adresser à leur CAF/MSA un certificat de scolarité pour bénéficier de l’ARS", précise la Direction de la sécurité sociale.

Quant aux familles qui ne sont pas encore allocataires de la CAF ou de la MSA, elles doivent faire elles-mêmes les démarches auprès de l'un de ces organismes pour bénéficier de ce coup de pouce à la rentrée.

- Une aide dégressive si les ressources dépassent légèrement le plafond -

Lorsque les ressources de la famille dépassent le plafond, celle-ci peut bénéficier d'une allocation de rentrée scolaire dégressive en fonction des revenus.

Pour cela, la CAF cacule la différence entre le montant des ressources nettes catégorielles du foyer et le plafond théorique à ne pas excéder (28.956 euros cette année).

Le résultat obtenu est ensuite à retirer du montant de l'aide correspondant à la tranche d'âge de l'enfant bénéficiaire.

Cinq millions d'enfants et trois millions de familles sont concernés par l'allocation de rentrée scolaire en 2026.

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