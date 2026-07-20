À retenir ce soir : but sismique, bagarre en finale, rentrée à Saint-Joseph, incendies en France et Oriane Bertone championne

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 20 juillet 2026 : - Les célébrations de la Coupe du monde en Espagne ont résonné à travers tout le pays, et même sous terre - [Vidéo] Mondial 2026 : l'Argentin Leandro Paredes provoque une bagarre après le coup de sifflet final - Saint-Joseph : la mairie réorganise ses services scolaires, des parents d'élèves s'inquiètent pour la rentrée - Incendies : "Un peu moins de 40.000 hectares" brûlés en France et 111 interpellations, annonce Nuñez - Escalade : Oriane Bertone championne d'Europe de bloc

Les célébrations de la Coupe du monde en Espagne ont résonné à travers tout le pays, et même sous terre: une onde sismique a été enregistrée dans plusieurs villes d’Espagne après le but décisif en finale, ainsi qu’au coup de sifflet final, ont relevé des scientifiques.

La finale de la Coupe du monde s'est achevée dans le chaos en raison du comportement de l'Argentin Leandro Paredes. Battue 1-0 après prolongation par l'Espagne ce dimanche 19 juillet 2026, l'équipe argentine a vu l'un de ses joueurs perdre totalement son sang-froid au terme de la rencontre. Au coup de sifflet final, Leandro Paredes s'en est d'abord pris au défenseur espagnol Éric Garcia, qu'il a violemment projeté au sol. Alors que ce dernier tentait de se relever, le milieu argentin a également essayé de l'attraper par le cou, déclenchant un début d'échauffourée.

À Saint-Joseph, un collectif de parents d'élèves de l'école maternelle de Langevin dénonce un manque de dialogue avec la municipalité et s'inquiète des conditions de la prochaine rentrée scolaire. Les familles estiment que les moyens alloués aux écoles sont insuffisants et évoquent les conséquences de la baisse des contrats PEC. De son côté, la ville de Saint-Joseph a communiqué, ce lundi 20 juillet 2026, sur la réorganisation de ses services à la rentrée : le périscolaire est supprimé tandis que la cantine et les Atsem sont maintenus

L'incendie dans le Var qui s'est propagé de manière très rapide dimanche après-midi n'est "pas encore fixé" lundi à la mi-journée, et les sapeurs-pompiers restent "prudents", a déclaré lors d'un point-presse le patron des sapeurs-pompiers du Var, Eric Grohin.

Ce dimanche 19 juillet 2026, la Réunionnaise Oriane Bertone, 21 ans, a été sacrée championne d’Europe à l'issue l'épreuve de bloc des Championnats d'Europe d'escalade , disputés à Barcelone. C'est le premier titre européen de la Réunionnaise. Déjà double vice-championne du monde (2023 et 2025), "Oriane Bertone a dominé la finale avec autorité en validant trois blocs sur quatre. Ce premier sacre continental vient enrichir un palmarès déjà exceptionnel et confirme une nouvelle fois son statut parmi les meilleures grimpeuses de la planète" écrit le le Comité régional olympique et sportif de La Réunion