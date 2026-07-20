Incendies : "Un peu moins de 40.000 hectares" brûlés en France et 111 interpellations, annonce Nuñez

"Un peu moins de 40.000 hectares" de forêts et de végétation ont été brûlés dans des incendies depuis le début de l'année en France et 111 personnes ont été interpellées dans tout le pays, a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

"Nous sommes à un peu moins de 40.000 hectares qui ont été brulés, forêts ou végétation, ce qui est évidemment beaucoup plus que tout ce qui a été brulé l'année dernière et à la même période en 2022 qui était déjà une saison exceptionnelle" en terme d'incendies, a précisé le ministre sur France Inter.

Dimanche, plusieurs incendies se sont déclarés, notamment à Trignac, en Loire-Atlantique où "six maisons ont été incendiées, le feu a parcouru une vingtaine d'hectares en milieu périurbain où on a engagé deux avions bombardiers d'eau" dimanche, a-t-il dit. "Le feu est fixé".

À Taradeau, au nord-ouest du golfe de Saint-Tropez (Var), "une dizaine de maisons ont été brulées, une cinquantaine impactées" et "d'importants moyens aériens" ont été engagés pour combattre cet incendie qui est "en cours d'être fixé", a ajouté le ministre.

Météo-France a placé lundi 27 départements en risque "élevé" de feux de forêt, et six en vigilance orange pour canicule.

"La semaine qui s'ouvre est une semaine avec un risque assez sévère pour tout le sud-ouest et le sud-est", a prévenu Laurent Nuñez.

"On est dans une situation un peu exceptionnelle avec une sécheresse extrêmement importante, (...) une abondance de végétation avec les pluies (de) la fin de l'année 2025 et souvent on a du vent, qui fait que sur beaucoup de théâtres tout est assez abrasif et les feux partent très vite", a-t-il détaillé.

Le ministre a rappelé que les feux de végétation n'étaient plus cantonnés au sud-ouest et au sud-est et que "l'inquiétude (était) partout en France".

"Nous sommes au moment où l'on se parle à 111 interpellations pour la France entière sur des incendiaires dont une grande partie d'ailleurs reconnaissent les faits", a poursuivi M. Nuñez, rappelant que "neuf feux sur dix ont une origine humaine, volontaire, accidentelle (par) imprudence".

Il a qualifié de "polémiques stériles" les critiques notamment de La France insoumise (LFI) et du Rassemblement national (RN) sur le manque de moyens accordés à la lutte contre les incendies.

"Nous avons suffisamment de moyens", a-t-il assuré, avec "des moyens terrestres qui ont été renforcés" depuis 2022 et "une flotte (aérienne) d'un peu moins de 70 appareils".



AFP