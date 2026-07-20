Bac, brevet : diplômées et diplômés, avec votre mention vous pouvez toucher de l'argent

Si vous pensiez que la mention au bac ou au brevet n'avait rien d'important, vous êt's mal renseigné.e.s, y compris sur le plan financier. En 2026, les bacheliers ayant décroché une mention au bac peuvent prétendre à diverses proposées par les banques, les collectivités locales et l’État (Photo Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Pour le bac, 11.954 candidats se sont présentés dans les séries relevant de l’éducation nationale et de l’agriculture et 10.715 d’entre eux ont été reçus, soit 89,6 % de taux de réussite.

5.933 candidats reçus à l’examen ont décroché une mention (132 mentions Très bien avec félicitations du jury, 802 mentions Très bien, 1.979 mentions Bien, 3.183 mentions Assez Bien.

Lire aussi - [Photos-Vidéo] Bac 2026 : les résultats sont tombés pour les 12.170 candidats réunionnais

Pour le brevet, le taux de réussite est en baisse de - 3,9 points par rapport à 2025 (83,7 %), un situation est "inédite depuis 2009, année où la barre symbolique des 80 % avait été franchie pour la première fois par l’académie", note le rectorat.

- Jusqu'à 160 euros de primes en banque avec votre mention au bac -

Cette année, réussir son bac peut rapporter jusqu'à 160 euros de prime en banque.

En effet, c'est l'offre proposée par le CIC, qui reste la banque la plus généreuse : 40 euros pour une mention Assez bien au bac, 80 euros pour une mention Bien et 160 euros pour une mention Très bien.

Le CIC n'est pas la seule banque à proposer une prime. AXA Banque verse 80 euros à tout bachelier de 16 à 26 ans ouvrant un compte avant le 31 décembre 2026, sans condition de mention.

La Société Générale propose 60 euros à tous les bacheliers, mention ou non, à condition de détenir une offre Sobrio ou Jazz et de présenter son diplôme avant le 10 septembre.

La Banque Postale complète le tableau avec 50 euros, réservés aux enfants de clients et limités aux 10.000 premiers souscripteurs; elle élargit également son offre aux titulaires d'un CAP, d'un BEP ou d'un brevet professionnel, pas seulement du bac.

La présentation du relevé de notes reste obligatoire pour bénéficier de ces avantages.

- 900 euros par an aux bacheliers versés par l'État

Au-delà des banques, l'État verse une aide au mérite de 900 euros par an aux bacheliers boursiers ayant décroché la mention Très bien, répartie en neuf mensualités de 100 euros via le Crous.

Toutefois, un étudiant ne peut pas bénéficier de plus de trois aides au mérite, doit faire preuve d’assiduité aux cours et aux examens et ne plus bénéficier de l'aide au mérite en cas de redoublement sauf si ce redoublement est dû à des raisons médicales.

Un étudiant concerné par l’aide au mérite n’a aucune démarche particulière à effectuer pour la recevoir.

Dans un premier temps, chaque Crous identifie les candidats potentiels à l’attribution de cette aide financière au moment de la réception de leur Dossier social étudiant (DSE).

Ensuite, le recteur d’Académie valide ou non la décision définitive d'attribution au candidat qui reçoit alors une notification.

À La Réunion, la Région propose plusieurs dispositifs pour accompagner les lycéens et les étudiants de la Réunion dans leurs études.

Le Département propose lui une allocation de scolarité attribuée aux parcours dits "d’excellence" débouchant sur un diplôme final de niveau (BAC+4 et Bac+5) aux étudiants boursiers Réunion.

- Une mention au brevet peut permettre d'obtenir une bourse -

Si l'on évoque le baccalauréat, une mention au brevet peut aussi vous permettre de bénéficier d'une bourse au mérite..

La bourse au mérite est versée à l'élève qui perçoit la bourse de lycée et qui a obtenu une mention "bien" ou "très bien" au diplôme national du brevet. Selon votre échelon, le montant annuel de la bourse au mérite peut aller de 402 à 1.002 euros.

La bourse au mérite est versée en trois fois et obligatoirement cumulée avec la bourse de lycée. Il n’y a aucune démarche particulière à effectuer, mais il est possible que la bourse soit retirée à un élève si celui-ci n’est pas suffisamment assidu.

Lire aussi - Brevet : avec 19,57, Noah, élève au collège Adrien Cerneau obtient l'une des meilleures notes de La Réunion

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]