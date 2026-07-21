Grève chez Derichebourg OI : reprise progressive d'un service minimum de collecte de déchets

La Civis informe les habitants de Saint-Pierre et de Petite-Île qu’un service minimum de collecte des déchets est progressivement remis en place à compter de ce mardi 21 juillet 2026, malgré la poursuite du mouvement social au sein de l’entreprise. Cette reprise permettra d’assurer de nouveau la collecte sur les deux communes. Le mouvement social étant toujours en cours, des perturbations importantes subsistent et l’ensemble des tournées ne pourra pas encore être assuré dans des conditions normales prévient la Civis. (Photo : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)