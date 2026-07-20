À la une de ce mardi : école Sainte-Bernadette, argent pour les diplômés, protection de l'enfance, loi d'urgence agricole, Marmayaz an fami et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 21 juillet 2026 : - École Sainte-Bernadette à Saint-Paul : des familles dénoncent un climat de peur, le diocèse assure suivre la situation - Bac, brevet : diplômées et diplômés, avec votre mention vous pouvez toucher de l'argent - Protection de l'enfance : un texte recentré sur la pédocriminalité soumis au vote des députés - L'Assemblée adopte la loi d'urgence agricole, malgré les tensions entre le gouvernement et ses troupes - Le Port : Marmayaz an fami du 21 au 26 juillet 2026 - La pa Météo France i di, sé zot i di - mardi bien ensoleillé le matin (Photo www.imazpress.com)

Des parents d'élèves de l'école privée catholique sous contrat Sainte-Bernadette, à Saint-Paul, dénoncent un climat scolaire qu'ils qualifient de "délétère", évoquant des difficultés de dialogue avec la direction, des inquiétudes concernant certains faits signalés au cours de l'année et des décisions de non-réinscription qu'ils estiment arbitraires. Contactée, la Direction diocésaine de l'enseignement catholique (DDEC) assure que les situations évoquées font l'objet d'un suivi et qu'elles sont traitées dans le cadre des procédures prévues par l'institution. Toutefois, plusieurs des questions précises qui lui ont été adressées sont restées sans réponse

Si vous pensiez que la mention au bac ou au brevet n'avait rien d'important, vous êt's mal renseigné.e.s, y compris sur le plan financier. En 2026, les bacheliers ayant décroché une mention au bac peuvent prétendre à diverses proposées par les banques, les collectivités locales et l’État

Conçu pour répondre à la crise de l'aide sociale à l'enfance, le projet de loi de protection des enfants a été remanié après plusieurs affaires récentes de violences sur mineurs.

Dans une nouvelle séance crispée, l'Assemblée nationale a adopté dans la nuit de lundi à mardi la loi d'urgence agricole, et la possibilité de réintroduire de manière dérogatoire certains pesticides, une disposition qui a fait éclater dans l'hémicycle les divergences entre le gouvernement et une partie de ses troupes.

Pour la cinquième année consécutive, le festival jeune public Kadadak du Théâtre sous les Arbres revient au Port pendant les grandes vacances de juillet. Et parce que le dalonaz , ça compte, le théâtre renouvelle son pacte d’amitié artistique avec le festival "Il était une fois... les vacances".

Pour ce mardi 21 juillet 2026, la matinée commence avec un beau soleil. Les nuages commencent à s'imposer en cours de matinée avant de s'emparer du relief l'après-midi. Sur la moitié sud, le ciel vire parfois au gris foncé avec des averses possibles du sud sauvage.