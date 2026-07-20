Le Port : Marmayaz an fami du 21 au 26 juillet 2026

Pour la cinquième année consécutive, le festival jeune public Kadadak du Théâtre sous les Arbres revient au Port pendant les grandes vacances de juillet. Et parce que le dalonaz , ça compte, le théâtre renouvelle son pacte d’amitié artistique avec le festival "Il était une fois... les vacances" (Photos : Théâtre sous les Arbres)

Au programme, une semaine pleine à craquer avec des spectacles à tout petits prix, un bal réservé aux marmailles et des contes gratuits.

Et ce n’est pas tout. Le Théâtre sous les Arbres vous prépare aussi un tas d’activités ludiques au square Pierre Sémard, entre le Théâtre sous les Arbres et La Friche.