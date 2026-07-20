Escalade : Oriane Bertone championne d'Europe de bloc

Ce dimanche 19 juillet 2026, la Réunionnaise Oriane Bertone, 21 ans, a été sacrée championne d’Europe à l'issue l'épreuve de bloc des Championnats d'Europe d'escalade , disputés à Barcelone. C'est le premier titre européen de la Réunionnaise. Déjà double vice-championne du monde (2023 et 2025), "Oriane Bertone a dominé la finale avec autorité en validant trois blocs sur quatre. Ce premier sacre continental vient enrichir un palmarès déjà exceptionnel et confirme une nouvelle fois son statut parmi les meilleures grimpeuses de la planète" écrit le le Comité régional olympique et sportif de La Réunion (Cros) dans le post que nous publions ci-dessous (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

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