Cirest : l'AFD verse une subvention de 400.000 euros pour renforcer le réseau d'eau

L’Agence française de développement (AFD) et la Communauté Intercommunale Réunion Est (Cirest) ont signé, ce lundi 20 juillet 2026, une convention de subvention pour un montant de 400.000 euros. Ce financement, accordé par l’AFD sur le Fonds Outre-Mer du Ministère des Outre-Mer, permettra à la Cirest de mobiliser une assistance à maitrise d’ouvrage pour renforcer le pilotage de ses services d’eau et d’assainissement. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Cirest)

Portée par la Cirest en qualité de maître d'ouvrage, cette assistance couvrira les volets techniques, financiers, juridiques et administratifs : expertise sur les infrastructures de traitement des eaux, suivi du contrat de concession multiservice, structuration des outils de gestion financière et de projection budgétaire, sécurisation des procédures et des actes contractuels, ainsi que le transfert de compétences aux équipes de la collectivité.

Compétente en eau potable et assainissement pour ses six communes et près de 130 000 habitants depuis 2020, la CIREST fait face à des enjeux majeurs : sécurisation de la ressource dans un contexte de sécheresses plus fréquentes, modernisation d'infrastructures vieillissantes et soutenabilité financière d'un vaste programme d'investissements. En renforçant les capacités d’ingénierie et de pilotage de la collectivité, l’accompagnement financé par l’AFD contribuera à sécuriser la préparation et la réalisation de ses projets structurants.

Pour l’AFD : "Notre valeur ajoutée ne se limite pas au financement : elle réside dans la combinaison de nos capacités financières, de notre expertise technique et de notre accompagnement dans la durée. Grâce au Fonds Outre-Mer, financé par le ministère des Outre-mer, nous sommes fiers d'accompagner la CIREST pour renforcer l'ingénierie nécessaire à la réussite de ses investissements et garantir un service public de l'eau et de l'assainissement plus performant, plus résilient et plus durable".

Pour la Cirest : "Cette convention avec l’AFD est une étape structurante pour notre feuille de route Eau 2026-2032. Elle nous permet de renforcer notre ingénierie, à un coût très réduit pour la collectivité, dans un contexte de maîtrise nécessaire des dépenses publiques, pour mieux préparer et sécuriser les grands projets qui garantiront demain un service de l’eau plus résilient aux habitants de l’Est", déclare Joé Bédier, Président de la Cirest.

Cette convention s’inscrit dans une stratégie plus large portée par la Cirest : une feuille de route Eau 2026-2032 prévoyant plus de 90 millions d’euros d’investissements pour sécuriser durablement l’alimentation en eau du territoire, moderniser les réseaux et renforcer la résilience de l’Est de La Réunion face à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents.