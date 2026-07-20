Mondial-2026 : Kylian Mbappé, avec 22 buts, bat le record de buts inscrits en Coupe du monde

Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé a établi un nouveau record historique de 22 buts inscrits en Coupe du monde, dépassant d'une unité Lionel Messi, lors du match pour la troisième place du Mondial-2026 contre l'Angleterre, samedi à Miami.

La superstar, auteur d'un doublé (48e, 66e) pour ramener les Bleus à 4-3 alors qu'ils étaient menés 4-0 à la pause, accentue du même coup son avance en tête du classement des buteurs de la compétition avec 10 réalisations contre 8 pour l'Argentin.

Lionel Messi est resté muet, dimanche en finale avec l'Albiceleste face à l'Espagne, passant à côté d'une deuxième couronne mondiale consécutive.

L'attaquant du Real Madrid avait déjà remporté le Soulier d'Or du Mondial 2022 avec 8 buts. Il a établi son record en trois éditions (4 buts en 2018).

Kylian Mbappé has now scored the MOST goals in World Cup history with his 22nd 🇫🇷



He leads the Golden Boot race with 10 goals this tournament. pic.twitter.com/mVlvHDZvkz — B/R Football (@brfootball) July 18, 2026

Mbappé, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, en est désormais à 66 réalisations en 107 sélections.

Avec AFP