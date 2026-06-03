À retenir ce soir : handisport, CCIR, amendes pour Shein, disparition de Lyhanna et aide aux planteurs

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 3 juin 2026 : - Team CRC : avant les championnats de France, les jeunes para-athlètes réunionnais reçoivent leurs équipements - Entreprises : la CCI de La Réunion lance une grande enquête sur l’activité économique - Droit du consommateur : Shein écope de nouvelles amendes en France - Lyhanna: enquête administrative pour de possibles "dysfonctionnements" sur les antécédents du suspect - Aide à la tonne de canne : plus de 6 millions d’euros versés aux planteurs

Les jeunes athlètes des para-sports sont équipés en partie par une entreprise réunionnaise. Prochaines étapes pour ces jeunes réunionnais, ils participeront aux championnats de France de para-athlétisme et para-natation dans quelques jours, ils font maintenant partis de la team CRC, qui finance une partie de leurs équipements. `

La CCI de La Réunion lance une enquête pour mieux comprendre les conséquences de l'augmentation des carburants et des mutations économiques sur les entreprises du territoire afin d'identifier leurs besoins d'accompagnement. Hausse des coûts, évolutions réglementaires, évolutions des activités : les chefs d'entreprises sont invités à partager leurs expériences, des réponses qui permettront d'orienter les mesures de soutien. Objectifs : défendre les entreprises réunionnaises, et faire évoluer l'accompagnement de la CCIR.

Plus de 210 millions d'euros d'amendes en tout ces dernières années en France: Shein vient d'écoper de nouvelles sanctions pour manquements au droit du consommateur, un acharnement selon le géant asiatique quand commerçants et autorités publiques dénoncent une concurrence déloyale.

Les antécédents de l'homme soupçonné de l'enlèvement de la collégienne de 11 ans, Lyhanna, dont on est sans nouvelles depuis vendredi, ont focalisé l'attention mercredi, le ministre de l'Intérieur ayant annoncé une enquête administrative sur le traitement d'une plainte pour viols de 2025 visant le suspect.

Les agriculteurs producteurs de canne à sucre bénéficient tous les ans d’une aide appelée "aide à la tonne de canne livrée", destinée à compenser les handicaps structurels de la production à La Réunion. Un premier lot de paiement d’un montant de 6.198.661 euros a été effectué le 29 mai 2026