Team CRC : avant les championnats de France, les jeunes para-athlètes réunionnais reçoivent leurs équipements

Les jeunes athlètes des para-sports sont équipés en partie par une entreprise réunionnaise. Prochaines étapes pour ces jeunes réunionnais, ils participeront aux championnats de France de para-athlétisme et para-natation dans quelques jours, ils font maintenant partis de la team CRC, qui finance une partie de leurs équipements. (Photos : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"On suit ces jeunes depuis quelques années déjà, il est important de pouvoir les équiper" lance Thierry Benbassa, directeur général du groupe CRC.

Le président du Club Sport Handicap du Nord, Georges-Marie Nacoulivala explique : "Notre association est né en 2019 avec une volonté des parents, qui nous a permis de construire une équipe dirigeante solide, qui permet à nos jeunes de faire pas mal de choses. Nous avons dès le début commencé par faire du parasport, du sport adapté en faisant du foot, du handball, de l'athlétisme, de la natation, et du vélo."

"Dans notre club, on a pas mal de champions" dit-il avec fierté, et ils font désormais partie de la Team CRC qui finance leurs équipements.

- Financer les sports adaptés -

"Nous sommes un groupe de protection sociale engagé sur notre territoire et soutenir des jeunes qui sont en situation de handicap fait partie de nos axes majeurs donc c'est la raison pour laquelle on soutient les sports adaptés" insiste Thierry Benbassa.

"C'est une fédération qui n'a pas beaucoup d'argent localement, on a besoin d'être soutenu et je pense qu'un organisme comme le nôtre a une responsabilité pour encadrer ces jeunes et puis au fur et à mesure des années, on a décidé de constituer une team qui va les suivre sur les différents championnats pour peut-être demain participer avec certains d'entre eux aux jeux olympiques de Los Angeles."

Plus tard, ils participeront peut-être aux Jeux olympiques à Los Angeles, mais avant cela, ils vont pouvoir profiter de leurs nouveaux équipements afin de s'entrainer et pour préparer les futures échéances.

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