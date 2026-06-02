Entreprises : la CCI de La Réunion lance une grande enquête sur l’activité économique

La CCI de La Réunion lance une enquête pour mieux comprendre les conséquences de l'augmentation des carburants et des mutations économiques sur les entreprises du territoire afin d'identifier leurs besoins d'accompagnement. Hausse des coûts, évolutions réglementaires, évolutions des activités : les chefs d'entreprises sont invités à partager leurs expériences, des réponses qui permettront d'orienter les mesures de soutien. Objectifs : défendre les entreprises réunionnaises, et faire évoluer l'accompagnement de la CCIR. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Afin de mesurer la réalité de leur niveau d'activité et de porter efficacement la voix des acteurs économiques du territoire, la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion lance une enquête auprès des chefs d’entreprise locaux.

"Dans un contexte international marqué par de profondes incertitudes, tensions géopolitiques, hausse des coûts, évolutions réglementaires, je sais que vous faites face chaque jour à des défis considérables pour maintenir et développer votre activité" affirme le président de la CCIR Pirerrick Robert.

"La CCI de La Réunion souhaite, dans ce moment difficile, être bien plus qu'un interlocuteur institutionnel : un véritable partenaire à vos côtés, capable de porter votre voix, de défendre vos intérêts auprès des pouvoirs publics et de chercher avec vous des solutions concrètes et adaptées à votre réalité de terrain".

Parmi les questions qui vous seront posées :

Où en êtes-vous ?

Quelles sont vos inquiétudes du moment ?

Quels impacts observez-vous ou anticipez-vous sur votre activité ?

Cette démarche vise à : dresser un état des lieux précis de la situation des entreprises, identifier leurs principales préoccupations, mesurer les impacts concrets des évolutions économiques sur leurs activités.

Les résultats de cette enquête permettront de renforcer l'action de la CCIR, de proposer des réponses adaptées et de défendre des mesures de soutien pertinentes auprès des pouvoirs publics, afin d'être plus utile et plus proche des entreprises.



Vous avez jusqu'au mercredi 24 juin 2026 pour répondre à cette enquête, ici.