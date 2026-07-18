Saint-Paul : collision entre deux véhicules sur la Chaussée Royale, trois personnes blessées

(Actualisé) Ce samedi soir 18 juillet 2026, une collision impliquant deux véhicules légers est survenue à Saint-Paul, sur la Chaussée Royale, au niveau du Cimendef. Trois victimes sont à déplorer. Selon nos informations, une femme d'une soixantaine d'années a été évacuée en urgence relative au centre hospitalier. Une autre femme et un garçon de huit ans sont eux légèrement blessés. Samu, police, gendarmerie et pompiers étaient sur place. Un balisage est en cours et la circulation se fait uniquement sur la voie de gauche, indique le Centre régional de gestion du trafic (CRGT) (Photo : Valeska Grondin/www.imazpress.com)