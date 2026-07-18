À retenir ce soir : maison détruite à la Pointe au Sel, incendie aux Orchidées, match France-Angleterre, cérémonies religieuses et Zizou entraîneur des Bleus

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 18 juillet 2026 : - Destruction de la maison des Futol à la Pointe au Sel : le Conservatoire du littoral insiste sur la situation irrégulière des habitants - Le Port : incendie à la Clinique des Orchidées, les patients évacués, six personnes incommodées par les fumées - Mondial 2026 : la France défie l'Angleterre pour la troisième place - Cérémonies religieuses interdites à Sainte-Rose : la Fédération tamoule appelle à repenser l'aménagement du territoire - Zinédine Zidane prendra officiellement les commandes des Bleus le 1er septembre

Le mercredi 8 juillet 2026 dernier, la maison des Futol à la Pointe au Sel à Saint-Leu a été détruite par le Conservatoire du littoral. Le maire Karim Juhoor, a annoncé qu’une plainte sera déposée "afin que la justice puisse déterminer si des infractions ont été commises et si les droits des habitants ont été méconnus". Le Conservatoire quant à lui, justifie son acte en affirmant que les habitants n'avaient aucun justificatif de propriété.

Ce vendredi 17 juillet 2026 à 23 heures, un incendie s'est déclaré à la Clinique des Orchidées du Port. Selon nos informations, le feu aurait pris au sein du bloc opératoire. Au total, 68 personnes - dont 48 patients de la maternité et des services d'hospitalisation - ont été évacuées. Six personnes ont été prises en charge après avoir été intoxiquées par les fumées. Le bloc opératoire est très gravement impacté - au moins quatre salles détruites - et plusieurs matériels impactés. Au total, 150m2 de surface ont brûlé. Pompiers, policiers, gendarmes et Samu se sont rendus été sur place. Le sinistre a été circonscrit aux alentours de 4 heures ce samedi.

Hors course pour le titre de champions du monde, les Bleus disputeront le match pour la troisième place dans la nuit de ce samedi 18 juillet au dimanche 19 à 1 heure (heure Réunion) à Miami (États-Unis). L'équipe de France retrouvera pour cette petite-finale, l'Angleterre. Si ce match, que les joueurs jouent, sans grande motivation, a une portée purement symbolique, il ne sera pas dénué d'enjeux.

La ville de Sainte-Rose a décidé ce mercredi 15 juillet 2026, de prendre deux arrêtés municipaux interdisant l'organisation de cérémonies religieuses dans des habitations privées. Face à la polémique suscitée par ces arrêtés municipaux, la Fédération Tamoule La Réunion appelle à engager une réflexion de fond sur l'aménagement du territoire à La Réunion.

La petite finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre, disputée ce samedi à Miami, marquera la fin de l’ère Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Selon L’Équipe, même si la date de son officialisation n’est pas encore connue, Zinédine Zidane débutera officiellement sa mission de sélectionneur le 1er septembre.