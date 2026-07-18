Le Port : incendie à la Clinique des Orchidées, 68 personnes évacuées, le bloc opératoire gravement impacté

Ce vendredi 17 juillet 2026 à 23 heures, un incendie s'est déclaré à la Clinique des Orchidées du Port. Selon nos informations, le feu aurait pris au sein du bloc opératoire. Au total, 68 personnes - dont 48 patients de la maternité et des services d'hospitalisation - ont été évacuées. Six personnes ont été prises en charge après avoir été intoxiquées par les fumées. Le bloc opératoire est très gravement impacté - au moins quatre salles détruites - et plusieurs matériels impactés. Au total, 150m2 de surface ont brûlé. Pompiers, policiers, gendarmes et Samu se sont rendus été sur place. Le sinistre a été circonscrit aux alentours de 4 heures ce samedi (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Selon nos informations, une cellule de crise a été ouverte pour gérer l'urgence durant la nuit. Les blocs opératoires étant inutilisables, la Clinique des Orchidées n'est plus en capacité d'assurer les activités chirurgicales et d'urgences obstétricales.

Les patients ont pu être relogés en sécurité dans les différentes ailes du bâtiment.

La zone a été sécurisée. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre.

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