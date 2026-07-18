Saut à la perche : la Réunionnaise Moana Peyrard sacrée double championne de France

Formée à La Réunion, Moana Peyrard a décroché un nouveau titre de championne de France U20 du saut à la perche à l'occasion des Championnats de France jeunes disputés à Paris. Victorieuse avec une barre franchie à 4,46 mètres dès son troisième essai, elle améliore d'un centimètre son propre record de France U20, établi cette saison à 4,45 mètres (Photo : Cros Réunion)

Après son sacre aux Championnats de France Indoor en février dernier, la perchiste réalise ainsi un doublé en devenant championne de France en salle puis en plein air au cours de la même saison.

Après deux journées de compétition aux Championnats de France U18, U20 et U23, disputés à Paris, d'autres athlètes réunionnais ont décroché plusieurs médailles et signé de belles performances.

Gabrielle-Marie Basin (US Pointe-des-Galets) est devenue vice-championne de France espoirs du lancer du poids grâce à un jet à 13,96 m, synonyme de record personnel.

Chloé Simon (AC Entente Nord Saint-Denis) décroche la médaille d'argent sur le 400 m cadettes en 54''79 (nouveau record personnel).

Enzo Bastien (CS Saint-Denis Athlétisme) prend la deuxième place du saut en hauteur cadets avec une barre franchie à 2,02 m, nouveau record personnel.

Noah Malbroukou (Aigles Blancs) est devenu vice-champion de France cadets du triple-saut.

Nathan Belmonte Garcia (CS Saint-Denis Athlétisme) complète la moisson réunionnaise avec une médaille de bronze sur le 110 m haies cadets en 14''54.

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