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La ville du Port accueille le rendez-vous des baleines

  • Publié le 18 juillet 2026 à 10:00
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Ce 18 juillet 2026, le Territoire de l'Ouest et la ville du Port à la Darse Titan de 13h à 19h, vous invitent à découvrir les baleines autrement à travers des animations, des rencontres, des expériences immersives, des conférences et des sorties en mer. Au programme : stands, jeux et réalité virtuelle, sortie en mer, impromptus autour du chant des baleines, restauration sur place. Un concert de Tikok Vellaye est prévu à partir de 17 h 30. Deux autres rendez-vous sont programmés les 25 et 26 juillet au Port de plaisance de Saint-Gilles. (Photo : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le Port, Baleines, Zoom

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