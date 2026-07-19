Trois-Bassins : une jeune femme de 26 ans en urgence absolue après un accident de moto

Ce dimanche 19 juillet 2026, une jeune femme de 26 ans a été transportée en urgence absolue au Chor aux alentours de 15h30 suite à un accident de moto sur la RN1. La victime conduisait une grosse cylindrée et portait son casque. Aucun autre véhicule ne semble être impliqué. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Les pompiers, le Smur, les forces de l'ordre et le services des routes étaient présents sur place (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)